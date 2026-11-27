МИД Турции вызвал посла Грузии в Анкаре Арчила Каландиа в связи с беспорядками на матче между турецким "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем" в Батуми.

Как сообщает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на диписточники.

Согласно информации, турецкая сторона потребовала всесторонне расследовать инцидент, заявив, что к гражданам Турции применили несоразмерную силу.

Также Анкара требует принять предусмотренные законом меры в отношении лиц, "ответственных за вмешательство и несоразмерное применение силы в отношении граждан Турции".

Напомним, во время матча Лиги Европы в Батуми в секторе болельщиков "Бешикташа" произошли беспорядки, после чего полиция применила силу. Игра была остановлена примерно на полчаса, а затем возобновилась. Встреча завершилась победой турецкой команды со счетом 2:1.