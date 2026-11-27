Gürcüstanın Ankaradakı səfiri Türkiyə XİN-ə çağırılıb
- 27 noyabr, 2026
- 18:37
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Gürcüstanın Ankaradakı səfiri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Gürcüstanın Ankaradakı səfiri Arçil Kalandiya Beşiktaşın Batumidə keçirilən UEFA Avropa Liqası matçında baş verən ciddi hadisələrlə əlaqədar çağırılıb.
Nazirlikdən bildirilib ki, matçda baş verən hadisələrə reaksiya verilib və müxtəlif sübutlar paylaşılıb.
"Hadisələrin hərtərəfli araşdırılmasını, vətəndaşlarımıza qarşı qeyri-mütənasib güc tətbiqi və müdaxiləyə görə məsul olanlara qarşı lazımi hüquqi tədbirlərin görülməsini tələb etdik", - məlumatda vurğulanıb.
Xatırladaq ki, Batumi şəhərində oynanılan "Beşiktaş" - "Hapoel" matçının birinci hissəsinin ortalarında İstanbul təmsilçisinin fanatlarının olduğu sektorda iğtişaşlar yaşanıb və polis güc tətbiq edib. Görüş təxminən yarım saat dayandırıldıqdan sonra davam etdirilib. Baş verən gərginliklə bağlı 16 nəfər saxlanılıb, sonra isə sərbəst buraxılıblar.