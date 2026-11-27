В Шекинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу экс-главы ИВ Балакянского района Ислама Рзаева и его бывшего заместителя Азада Балаева.

Как сообщает северо-западное бюро Report, на заседании под председательством судьи Халига Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Суд принял решение о рассмотрении уголовного дела по существу.

Следующее заседание назначено на 11 декабря.

Ислам Рзаев был арестован в октябре 2025 года в ходе операции Службы государственной безопасности (СГБ). Ему предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в особо крупном размере) и 311.3.2 (повторное получение взятки) УК Азербайджана.

30 октября 2025 года Рзаев был освобожден от должности главы Исполнительной власти района.

Азад Балаев был задержан в 2026 году. Он обвиняется по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (повторное получение взятки), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и 32.5, 311.3.2 (пособничество в повторном получении взятки) УК АР.

В 2007-2022 годах Балаев занимал должность заместителя главы Исполнительной власти Балакянского района.