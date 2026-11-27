Интерес школьников и студентов к выставке ExpoSport Azerbaijan 2026 в Баку говорит о том, что в Азербайджане формируется сильная спортивная культура.

Об этом в комментарии Report заявил представитель Министерства молодежи и спорта Турции Ахмет Темурджи.

"Больше всего меня впечатлило, какой интерес к выставке проявляет молодежь, особенно школьники и студенты. Мы видим, что в Азербайджане формируется серьезная спортивная культура. Приятно видеть, что люди поддерживают эту выставку и знакомятся здесь с разными видами спорта", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве двух стран, Темурджи отметил, что многие азербайджанские федерации работают с турецкими коллегами. Совместные учебно-тренировочные сборы проходят как в Азербайджане, так и в Турции. Федерации готовят проекты в целом ряде дисциплин, включая подводный спорт, тхэквондо, дзюдо и велоспорт.

Еще одно направление совместной работы - спортивный туризм, интерес к которому, по его оценке, в последнее время растет.

"Мы стремимся и дальше развивать спортивный туризм, опираясь на опыт обеих стран", - сказал Темурджи.