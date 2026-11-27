Кабинет министров Азербайджана принял решение о выделении части государственных земельных участков в поселке Гызылдаш Гарадагского района Баку под зоны возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в поселке выделен земельный участок под строительство ветроэлектростанции (ВЭС).

Для строительства ВЭС установленной мощностью 70 МВт выделено в общей сложности 8 787 га земли, в том числе 7,6154 га сельскохозяйственных земель и 1,1716 га промышленных, транспортных, коммуникационных, оборонных и других земель.

С момента вступления в силу данного постановления разрешение на строительство ВЭС должно быть получено в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом в срок, установленный статьей 6.7 Закона "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии".

В случае выдачи разрешения на строительство, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре обязан уведомить об этом Кабинет Министров в течение 3 дней с того же дня, а в случае отказа на строительство в установленный срок - с даты истечения срока.