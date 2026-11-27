На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана восемь новых дошкольных образовательных учреждений уже введены в эксплуатацию, еще семь планируется открыть в ближайшие дни.

Как сообщили Report в Государственном агентстве дошкольного и общего образования, новые детские сады расположены в Ходжавендском, Агдамском, Ходжалинском и Агдеринском районах, а также в городе Ханкенди.

Уже открылись ясли-сады в городах Ходжавенд, Агдам и Ханкенди, поселке Гырмызы Базар и селах Сос и Гузейхырман Ходжавендского района, а также в селах Сарыджалы и Кенгерли Агдамского района.

В ближайшие дни планируется открытие детских садов в селах Тезебина, Дашбулаг и Шушакенд Ходжалинского района, Ханоба Ходжавендского района, Венгли, Гасанриз и Ашагы Оратаг Агдеринского района.

Открытие новых детсадов позволит повысить доступность дошкольного образования на освобожденных территориях.