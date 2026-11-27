В Лянкяране сбитый автомобилем 10-летний ребенок скончался в больнице
- 27 ноября, 2026
- 17:02
Будьте в курсе главных новостей!
В Лянкяранском районе 10-летний ребенок, пострадавший в результате наезда автомобиля, скончался в больнице.
Как сообщает южное бюро Report, ДТП произошло на трассе Лянкяран - Лерик на территории села Даргуба.
Автомобиль ВАЗ-21011 под управлением Джаби Гулузаде сбил переходившего дорогу 10-летнего местного жителя А.Юсубзаде.
По словам специалиста по связям с общественностью Лянкяранской центральной районной больницы Замина Рзаева, ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии около 12:00. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой плечевой кости и открытую рану в затылочной области.
Несмотря на реанимационные мероприятия, около 13:10 ребенок скончался.
Скрывавшийся с места происшествия водитель был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.
По факту проводится расследование.