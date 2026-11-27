В Лянкяранском районе 10-летний ребенок, пострадавший в результате наезда автомобиля, скончался в больнице.

Как сообщает южное бюро Report, ДТП произошло на трассе Лянкяран - Лерик на территории села Даргуба.

Автомобиль ВАЗ-21011 под управлением Джаби Гулузаде сбил переходившего дорогу 10-летнего местного жителя А.Юсубзаде.

По словам специалиста по связям с общественностью Лянкяранской центральной районной больницы Замина Рзаева, ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии около 12:00. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой плечевой кости и открытую рану в затылочной области.

Несмотря на реанимационные мероприятия, около 13:10 ребенок скончался.

Скрывавшийся с места происшествия водитель был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

По факту проводится расследование.