Руководство ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) встретилось с делегацией Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии в Бакинском международном морском порту.

Как сообщили Report в АЖД, стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и развитие международных транспортных коридоров.

Председатель АЖД Ровшан Рустамов рассказал о транзитном потенциале Азербайджана, проектах развития железнодорожной и портовой инфраструктуры, а также о грузовых возможностях Бакинского порта.

Отдельно была отмечена роль порта в перевозках по Среднему коридору, развитии мультимодальных перевозок и укреплении транспортных связей между Европой и Азией.

Руководитель Генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Магда Копчинска подчеркнула стратегическое положение Азербайджана в транспортно-логистической системе региона и важность развития безопасных и эффективных транспортных связей.

Стороны также обсудили обмен опытом и перспективы совместных транспортных проектов.

После встречи делегация ознакомилась с работой Бакинского порта.