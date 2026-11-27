Представители Еврокомиссии ознакомились с работой Бакинского порта
- 27 ноября, 2026
- 16:51
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Руководство ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) встретилось с делегацией Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии в Бакинском международном морском порту.
Как сообщили Report в АЖД, стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и развитие международных транспортных коридоров.
Председатель АЖД Ровшан Рустамов рассказал о транзитном потенциале Азербайджана, проектах развития железнодорожной и портовой инфраструктуры, а также о грузовых возможностях Бакинского порта.
Отдельно была отмечена роль порта в перевозках по Среднему коридору, развитии мультимодальных перевозок и укреплении транспортных связей между Европой и Азией.
Руководитель Генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Магда Копчинска подчеркнула стратегическое положение Азербайджана в транспортно-логистической системе региона и важность развития безопасных и эффективных транспортных связей.
Стороны также обсудили обмен опытом и перспективы совместных транспортных проектов.
После встречи делегация ознакомилась с работой Бакинского порта.