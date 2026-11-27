Швеция, Норвегия, Финляндия, Литва и Нидерланды подписали контракты на сумму свыше 60 млрд шведских крон ($5,87 млрд) на приобретение 400 боевых машин пехоты CV90.

Как передает Report, об этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил в соцсетях.

По его словам, Швеция приобретет 60 единиц.

"Это один из крупнейших заказов для шведской оборонной промышленности за всю ее историю. Сегодня были подписаны контракты на совместную закупку этих машин. В нынешней серьезной ситуации в сфере безопасности мы укрепляем обороноспособность наших стран и делаем НАТО сильнее. Я хочу поблагодарить всех сотрудников компании Hägglunds в Эрншёльдсвике (на севере Швеции), которые разработали одну из лучших в мире боевых машин пехоты. CV90 продемонстрировала свои возможности в Украине и продолжает совершенствоваться", - отметил он.

Кристерссон сказал, что новые машины будут оснащены системами защиты от беспилотников.

"Этот заказ наглядно демонстрирует инновационный потенциал шведской оборонной промышленности. Мы можем по праву гордиться этим", - подчеркнул премьер Швеции.