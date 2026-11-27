В городе Дилижане в Армении 26-27 ноября в рамках инициативы "Мост мира" прошел двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие около 60 представителей организаций гражданского общества, медиа, аналитических и экспертных кругов двух стран. Это была пятая встреча в рамках инициативы "Мост мира".

За два дня состоялся ряд встреч и дискуссий. Участники обсудили мирную повестку, согласованную 8 августа 2025 года на саммите в Вашингтоне, возможности укрепления и институционализации мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также возможные меры по формированию взаимного доверия между двумя обществами.

Участники обменялись мнениями о перспективах устойчивого экономического сотрудничества, развитии торговых маршрутов и транспортных связей на Южном Кавказе, а также о гуманитарных вопросах. В повестку вошли и вопросы работы с молодежью, образования и установления прямых долгосрочных связей между представителями гражданского общества двух стран.

Участники пятого круглого стола инициативы "Мост мира" встретились с секретарем Совета безопасности Армении Аленом Симоняном и заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном. В ходе встреч участники смогли задать вопросы официальным лицам, а затем обсудили высказанные мнения и соображения.

Обсуждения проходили также в комитетах. В каждом из них участники обсудили существующие проблемы и изучили дополнительные возможности для расширения сотрудничества.

Комитеты работали по следующим направлениям: Экономические вопросы и инфраструктура; Гуманитарные и социальные вопросы; Вопросы окружающей среды; Медиа; Образование, общественные нарративы и работа с молодежью; Политические и геополитические вопросы.

Встреча представителей гражданского общества Азербайджана и Армении стала еще одним шагом к развитию прямого диалога, укреплению взаимного доверия и долгосрочного сотрудничества между двумя обществами. Она вновь подтвердила важность продолжения конструктивного диалога по вопросам мирной повестки.

Инициатива "Мост мира" продолжит работу по дальнейшему укреплению сотрудничества.