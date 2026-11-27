На пути к институционализации мира между Баку и Ереваном контакты между обществами двух стран имеют очень важное значение.

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом заместитель министра иностранных дел и международной торговли Армении Ваан Костанян заявил по итогам встречи с участниками инициативы "Мост мира".

"Естественно, мы также говорили о TRIPP, поскольку у нас было много свежих новостей. По этой теме я представил то, что мы ранее уже представляли нашей общественности", - сказал замминистра.

По его словам, представители азербайджанской делегации задавали вопросы, касающиеся внешней политики Армении, хода мирного процесса между двумя странами.