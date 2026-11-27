Kostanyan: Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətləri arasındakı təmaslar sülh üçün vacibdir
Region
- 27 noyabr, 2026
- 17:13
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Bakı və İrəvan arasında sülhün institusionallaşdırılması yolunda iki ölkə cəmiyyətləri arasındakı təmaslar çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
"Report" "Armenpress"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın xarici işlər və beynəlxalq ticarət nazirinin müavini Vaan Kostanyan "Sülh körpüsü" təşəbbüsünün iştirakçıları ilə görüşün yekunları üzrə bildirib.
"Təbii ki, biz TRIPP barədə də danışdıq, çünki çoxlu təzə xəbərlərimiz var idi. Bu mövzuda daha əvvəl ictimaiyyətimizə təqdim etdiyimiz məlumatları paylaşdım", - nazir müavini deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Ermənistanın xarici siyasətinə, iki ölkə arasında sülh prosesinin gedişatına dair suallar veriblər.
Костанян: Контакты между обществами Азербайджана и Армении важны для мира
Kostanyan: Contacts between Azerbaijani and Armenian societies important for peace
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