Aleks de Souza Braziliya klubunun baş məşqçisi təyin olunub
Futbol
- 27 noyabr, 2026
- 17:00
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Braziliya yığmasının sabiq futbolçusu Aleks de Souza Braziliyanın "Seara" klubunun baş məşqçisi təyin olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
49 yaşlı mütəxəssis 2027-ci ilin sonunadək komandaya rəhbərlik edəcək.
Qeyd edək ki, sabiq futbolçu 2026-cı ilin əvvəlinədək "Operario Ferroviario"da işləyib, daha sonra isə "Atletik"də çalışıb.
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