Azərbaycanda qanunsuz balıq ovuna qarşı reyd keçirilib
- 27 noyabr, 2026
- 16:43
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanda ovlanması qadağan olunmuş balıq növlərinin qanunsuz ovlaması ilə əlaqədar növbəti faktlar aşkarlanıb.
"Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Nazirliyin tabeliyində "Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi"nin Su bioresurslarının mühafizə şöbəsinin və regional bölmələrin, Daxili İşlər Nazirliyinin Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən reydlər mütəmadi olaraq davam etdirilir.
Belə ki, 21 noyabr tarixində saat 17:00 radələrində Siyəzən rayonunun Balaca Həmyə kəndi istiqamətində Xəzər dənizindən qanunsuz balıq ovlayan vətəndaş Tərlan Məmmədovun qayığına baxış zamanı 3 ədəd bölgə (Huso huso) balığı və 1 ədəd rus nərəsi (Acipenser stellatus) balığı, 26 noyabr tarixində saat 17:20 radələrində Siyəzən rayonunun Böyük Həmyə kəndi istiqamətində Xəzər dənizindən qanunsuz balıq ovlayan vətəndaş Balağa Atakişiyevin qayığına baxış keçirilən zaman qayıqda ovlanması qadağan olunmuş 2 ədəd rus nərəsi (Acipenser gueldenstaedtii) balığı aşkar edilib.
"Qanunsuz balıq ovlayan şəxslər barədə qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Bir daha xatırladırıq ki, qanunsuz balıq ovu Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar və Cinayət Məcəllələri ilə məsuliyyət yaradır və bu kimi hallara yol verən şəxslər barəsində qanunamüvafiq tədbirlər görüləcək", - məlumatda qeyd olunub.