У берегов испанского Эль-Йерро в лодке обнаружены тела 10 мигрантов
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 17:22
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
На борту небольшой лодки примерно в 62 километрах к югу от Ла-Рестинги испанского острова Эль-Йерро, обнаружены тела 10 погибших мигрантов.
Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа со ссылкой на Морскую спасательную службу.
Кроме того, шесть других мигрантов вертолетом доставлены в больницу.
В первой лодке, причалившей сегодня к пристани Ла-Рестинга, находилось 111 человек, в том числе четыре женщины и 12 несовершеннолетних. Мигранты из Сенегала, Гамбии и Гвинеи-Конакри прибыли из Дакара.
Также по данным службы, на берег Гран-Канарии высажены 49 мигрантов. Мигранты путешествовали на надувной лодке. Лодку заметило в четверг торговое судно, дрейфующее к юго-западу от Канарских островов.
Последние новости
18:34
Фото
В Милли Меджлисе обсудили развитие экономических и гуманитарных связей со СловакиейМилли Меджлис
18:29
Зеленский сообщил о корректировке плана дальнобойных операций УкраиныДругие страны
18:28
Польша закупит у Palantir ПО с искусственным интеллектом для армии за $300 млнДругие страны
18:20
Счетная палата: Азербайджанские фермеры ждали страховых выплат почти два годаФинансы
18:09
Палата депутатов Чехии одобрила налог на сверхприбыль НПЗДругие страны
18:07
Счетная палата Азербайджана выявила переплату вузам более чем на 4,6 млн манатовФинансы
18:02
Фото
Азербайджан и ООН обсудили возможности для совместных проектовБизнес
18:01
Начался суд по делу экс-главы ИВ Балакянского района и его заместителяПроисшествия
17:47
УЕФА назначил инспекторов для расследования инцидентов на матче "Бешикташ" – "Хапоэль"Футбол