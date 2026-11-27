На борту небольшой лодки примерно в 62 километрах к югу от Ла-Рестинги испанского острова Эль-Йерро, обнаружены тела 10 погибших мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа со ссылкой на Морскую спасательную службу.

Кроме того, шесть других мигрантов вертолетом доставлены в больницу.

В первой лодке, причалившей сегодня к пристани Ла-Рестинга, находилось 111 человек, в том числе четыре женщины и 12 несовершеннолетних. Мигранты из Сенегала, Гамбии и Гвинеи-Конакри прибыли из Дакара.

Также по данным службы, на берег Гран-Канарии высажены 49 мигрантов. Мигранты путешествовали на надувной лодке. Лодку заметило в четверг торговое судно, дрейфующее к юго-западу от Канарских островов.