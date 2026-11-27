Азербайджан обсудил расширение сотрудничества с Китайским институтом планирования и проектирования электроэнергетики (EPPEI).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с президентом EPPEI Чжоу И в Пекине (Китай).

На встрече рассмотрен ход реализации исследования по развитию электропередающей сети Азербайджана, обсуждены приоритеты следующего этапа сотрудничества и возможности расширения совместной деятельности.

Подчеркнуто значение исследования с точки зрения интеграции новых солнечных и ветровых электростанций в сеть, а также обеспечения устойчивости электроэнергетической системы.

В ходе визита в Китай министр энергетики Азербайджана также ознакомился с деятельностью института и реализуемыми проектами.