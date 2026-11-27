Специальный саммит Евросоюза по новому долгосрочному бюджету на 2028–2034 годы завершился безрезультатно: разногласия между странами оказались настолько глубокими, что попытка председателя Европейского совета Антониу Кошты организовать дополнительные консультации в небольших группах столкнулась с бойкотом со стороны семи государств, выступающих за сокращение расходов.

Как сообщает европейское бюро Report, после продолжительных переговоров лидеры не смогли сблизить позиции по основным параметрам будущего бюджета, о чем на брифинг в час ночи сообщил сам Кошта.

Предложенный им формат консультаций также не принес результата. Представители семи стран - Германии, Нидерландов, Австрии, Дании, Швеции, Финляндии и Бельгии - отказались продолжать участие в этих обсуждениях, расценив инициативу как попытку разделить группу и вести переговоры с отдельными государствами. В документах Совета ЕС эта группа обозначена как Modernisers, тогда как Politico называет ее Sensible Seven (ранее Frugals, или "бережливые").

В итоге лидеры завершили саммит в ночь на пятницу, отказавшись от запланированного продолжения встречи 27 ноября.

Следующий раунд переговоров состоится 17 декабря - на последнем в этом году встрече глав государств и правительств ЕС. Таким образом, у Кошты остается менее месяца, чтобы подготовить компромисс и добиться договоренности до конца года.

Основное противоречие касается общего объема бюджета и распределения средств. Семь стран-фругалов добиваются более существенного сокращения расходов по сравнению с последним предложением, представленным на переговорах.

В то же время группа из 17 государств - "друзей сплоченности" во главе с Италией и Румынией, выступает против значительного урезания финансирования сельского хозяйства и политики сплочения, традиционно занимающих важное место в бюджете ЕС.

При этом страны в целом признают необходимость увеличения расходов на оборону, инновации и повышение конкурентоспособности европейской экономики, однако расходятся во мнениях относительно того, за счет каких направлений следует финансировать эти приоритеты.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров подтвердил, что позиции государств остаются далеко друг от друга. По его словам, предложенное Коштой сокращение на 204 млрд евро относительно первоначального проекта Еврокомиссии не станет окончательной цифрой: уменьшение бюджета должно составить несколько сотен миллиардов евро.

Мерц также заявил, что общий объем бюджета не должен чрезмерно увеличиваться, а финансовая нагрузка между странами должна распределяться справедливо. Германия, по его словам, вносит около четверти средств в бюджет ЕС, получая обратно непосредственно около 8% финансирования. Берлин поэтому настаивает на сохранении корректировок национальных взносов.

Глава германского правительства подчеркнул, что будущий бюджет должен учитывать новые приоритеты Европы, прежде всего экономическую конкурентоспособность и безопасность, включая возможность долгосрочного финансирования Украины. При этом он выступил против дальнейшего увеличения долговой нагрузки ЕС и выразил сомнение, что привлечение так называемых собственных ресурсов принесет существенные вливания.

Несмотря на отсутствие договоренности, Мерц поддержал стремление завершить переговоры до конца года, отметив, что предстоящие выборы в ряде европейских стран могут еще больше осложнить достижение компромисса в следующем году.

Теперь основная задача Кошты - найти баланс между требованиями стран, добивающихся более существенного сокращения бюджета, и государств, не готовых жертвовать финансированием сельского хозяйства и регионального развития ради новых приоритетов ЕС.

Саммит 17 декабря станет решающей проверкой способности председателя Европейского совета преодолеть эти разногласия и вывести переговоры из тупика.