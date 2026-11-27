Алмалинский районный суд Алматы признал Санжара Бокаева виновным в мошенничестве, организации кражи, незаконной вырубке деревьев и распространении заведомо ложной информации.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом говорится в сообщении суда.

По данным суда, он похитил 42,2 млн тенге ($92,5 тыс.), выделенных на автопробег "Европа-Китай", организовал кражу 12 гранитных плит с объекта реконструкции русла реки Улкен Алматы и вырубку 16 деревьев возрастом от 21 до 150 лет в роще Баума.

"Привлеченные ими лица за денежное вознаграждение вывезли плиты к мастерской по изготовлению надгробных памятников", - говорится в материалах суда.

Также суд запретил ему на 10 лет заниматься деятельностью в сфере медиа, социальных сетей, журналистики, блогинга и публичной деятельности. Племянника Бокаева Мадияра Калменова приговорили к 6,5 года колонии, видеографа Улана Нусипкожу - к 2,5 года ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу. Сам Бокаев вину не признал.