УЕФА назначил инспекторов по этике и дисциплине для расследования инцидентов на матче Лиги Европы между турецким "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем" из Беэр-Шевы, который прошел в Грузии.

Как сообщает Report, УЕФА осудил произошедшее, заявив, что в футболе нет места агрессии, ненависти, провокациям, дискриминации и экстремизму.

Инспекторы изучат имеющиеся доказательства и установят обстоятельства произошедшего. О результатах расследования будет сообщено дополнительно.

Напомним, во время матча в Батуми в секторе болельщиков "Бешикташа" произошли беспорядки, после чего полиция применила силу. Игра была остановлена примерно на полчаса, а затем возобновилась. Встреча завершилась победой турецкой команды со счетом 2:1.