Азербайджан и ООН обсудили возможности для совместных проектов
Бизнес
- 27 ноября, 2026
- 18:02
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Азербайджан и ООН обсудили возможность реализации совместных проектов по переходу к зеленой экономике и цифровой трансформации.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети X по итогам встречи с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко.
"Рассмотрели текущее состояние сотрудничества Азербайджана и ООН в сфере устойчивого развития и приоритеты на следующем этапе", - отметил Джаббаров.
По словам министра, в числе других направлений для совместных проектов стороны обсудили диверсификацию экономики, развитие предпринимательства и человеческого капитала.
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