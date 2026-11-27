Азербайджан и ООН обсудили возможность реализации совместных проектов по переходу к зеленой экономике и цифровой трансформации.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети X по итогам встречи с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко.

"Рассмотрели текущее состояние сотрудничества Азербайджана и ООН в сфере устойчивого развития и приоритеты на следующем этапе", - отметил Джаббаров.

По словам министра, в числе других направлений для совместных проектов стороны обсудили диверсификацию экономики, развитие предпринимательства и человеческого капитала.