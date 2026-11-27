Нижняя палата парламента Чехии одобрила законопроект о введении налога на сверхприбыль нефтеперерабатывающих заводов в 2026 и 2027 годах.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, ставка составит 50% от прироста валовой маржи нефтепереработки по сравнению с 2025 годом.

По словам министра финансов Чехии Алены Шиллеровой, поступления от налога за 2026 год составят не менее 5,5 млрд чешских крон ($247 млн).

Чешское правительство считает, что разница между ценами на нефть и нефтепродукты выросла на фоне войны США и Израиля с Ираном, обеспечив заводам сверхприбыль. За счет налога власти рассчитывают компенсировать выпадающие доходы бюджета после снижения акцизов на автомобильное топливо.

Компания Orlen Unipetrol, управляющая двумя нефтеперерабатывающими заводами Чехии и входящая в польскую группу Orlen, выступила против законопроекта. По заявлению компании, налог ограничит ее возможности инвестировать в модернизацию предприятий.

Законопроект поступит в Сенат, где большинство принадлежит оппозиции. Как отмечает Reuters, Сенат может вернуть документ в нижнюю палату, у которой достаточно голосов, чтобы преодолеть вето.