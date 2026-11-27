В Азербайджане между обращением фермера за возмещением ущерба и финансированием страховой выплаты проходило до 709 дней - почти два года, а решения об отказе в выплате фермеры ждали до 621 день.

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату Азербайджана, такие сроки выявил аудит Фонда аграрного страхования.

Проверку провели по плану работы палаты на 2026 год. Она охватила период с 1 июля 2023 года по 1 января 2026 года и затронула также деятельность Министерства сельского хозяйства, которое возглавляет попечительский совет фонда, и других профильных ведомств.

В 4 455 случаях от подачи заявления об ущербе до финансирования выплаты прошло от 99 до 709 дней. Еще в 6 177 случаях решение об отказе принималось через 42-621 день после обращения. Одной из причин задержек стали несвоевременные ответы ведомств на запросы. По оценке палаты, столь длительное рассмотрение заявлений ограничивало права фермеров и снижало их интерес к агрострахованию.

Охват страхованием за проверенный период составлял 21,1-24% в растениеводстве и лишь 0,04-0,08% в животноводстве. Как отметили аудиторы, при таком охвате страхование недостаточно стимулировало фермеров повышать продуктивность хозяйств. Не в полной мере использовались и скидки по страховым взносам, которые могли бы сделать добровольное страхование привлекательнее для фермеров.

Счетная палата также пришла к выводу, что предусмотренный законом "Об аграрном страховании" от 27 июня 2019 года механизм сострахования рисков спустя более пяти лет так и не заработал. На 1 января 2026 года страховая сумма по покрываемым рискам достигла 626 млн манатов. По оценке аудиторов, это создало значительные обязательства для государства.

Отдельно аудиторы изучили 3 437 договоров страхования пшеницы, ячменя и кукурузы, на которые приходится значительная доля застрахованных посевов. По этим договорам 854 фермерам перечислили 11,7 млн манатов. Ни в одном случае не было принято решение о повторном посеве. Эксперты не рассматривали такую возможность в своих заключениях, а фонд не обращался к управляющей организации с вопросом о назначении нового эксперта и финансировал выплаты независимо от процента ущерба. По оценке палаты, возможности для экономии государственных средств и повышения урожайности использовались недостаточно.

Сопоставив базу выплат с данными Национальной службы гидрометеорологии, аудиторы выявили 985 случаев, когда фонд признал повреждение посевов страховым случаем по риску шторма при скорости ветра 25 м/с и ниже. В результате 350 фермеров получили в общей сложности 1,5 млн манатов за посевы на площади 9 074,1 га. Палата сочла, что при рассмотрении этих случаев были нарушены требования правовых актов.

В животноводстве расширению страхового покрытия препятствовал низкий уровень идентификации поголовья. По состоянию на 1 апреля 2026 года в стране была идентифицирована лишь незначительная часть крупного и мелкого рогатого скота. Кроме того, племенной скот, закупленный за государственные средства и безвозмездно переданный участникам программы самозанятости, не был застрахован.

Коллегия Счетной палаты утвердила аудиторский отчет и решила подготовить конкретные предложения по повышению эффективности агрострахования в краткосрочной перспективе. Коллегия также решила принять меры по недостаткам, повлекшим финансовые обязательства, и проинформировать профильные государственные органы о результатах проверки.