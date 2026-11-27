Польша подписала с американской компанией Palantir Technologies пятилетний контракт на сумму около $300 млн на закупку программного обеспечения с искусственным интеллектом для поддержки принятия решений армейскими командирами.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после подписания соглашения.

Он назвал сделку переломным моментом для развития оперативных возможностей польской армии.

"Все ключи, серверы и информация находятся и останутся в исключительной собственности Вооруженных сил Польши", - подчеркнул министр.

Польша начала сотрудничество с Palantir в 2025 году, подписав меморандум о взаимопонимании в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий и кибербезопасности.

Европейские политики ранее выражали обеспокоенность зависимостью от американских оборонных технологий. По их мнению, потеря доступа к этим технологиям может ограничить оборонные возможности Европы.

Palantir Technologies - американская компания, которая разрабатывает программное обеспечение для объединения и анализа данных из разных источников. Ее платформы используют государственные ведомства, вооруженные силы и частные компании.