Счетная палата Азербайджана выявила переплату вузам более чем на 4,6 млн манатов по госпрограмме в сфере высшего образования и признала неэффективными расходы на обучение впоследствии отчисленных докторантов – свыше 1,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, аудит охватил 117,9 млн манатов, выделенных в 2020-2025 годах в рамках "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы".

Программу финансировал Государственный нефтяной фонд Азербайджана. По заключению аудиторов, ее цели достигнуты лишь частично.

Переплата возникла из-за ошибок в прогнозе числа участников по каждому вузу и двойного финансирования зарплат местных преподавателей. В результате вузы получили больше средств, чем требовалось для оплаты обучения и проведения тренингов. Коллегия Счетной палаты решила направить Министерству финансов и Министерству науки и образования информацию о выявленных недостатках и необходимых мерах, в том числе о возврате 4,6 млн манатов.

Международные программы двойных дипломов не оказали заметного влияния на позиции азербайджанских вузов в рейтингах. По оценке палаты, шансы выпускников трудоустроиться в качестве высококвалифицированных специалистов международного уровня зависели как от их знаний и способностей, так и от наличия рабочих мест и возможности работать по специальности.

Среди участников программ докторантуры обучение завершили лишь 18,4%. Уровень удовлетворенности докторантов государственными программами составил 3,5 балла из пяти. В ряде случаев при выборе специальностей не соблюдалось требование к вузам, в которых предстояло учиться докторантам. По правилам вуз должен был входить в первую пятисотню соответствующего международного рейтинга за предыдущий год.

Коллегия также решила направить информацию в Государственный экзаменационный центр. Речь идет о том, чтобы при приеме на международные программы двойных дипломов наряду с результатами экзаменов можно было проверять соблюдение других требований, в частности наличие языкового сертификата. Порядок приема на платной основе предложено урегулировать совместно с Министерством науки и образования.