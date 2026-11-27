Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с генеральным прокурором Словакии Марошем Жилинкой в рамках его визита в Баку.

Об этом сообщили Report в Милли Меджлисе.

Спикер выразила уверенность, что визит будет способствовать укреплению сотрудничества между органами прокуратуры и развитию отношений двух стран в целом.

Гафарова отметила, что двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства, основу которого заложила подписанная в 2024 году совместная декларация. Она также подчеркнула значимость взаимных визитов президентов двух стран и активного межпарламентского сотрудничества.

На встрече обсуждались расширение договорно-правовой базы, развитие экономических и гуманитарных связей, а также открытие прямого авиасообщения.

Спикер высоко оценила участие Словакии в восстановлении Карабаха, реализацию проекта "Умное село" и закладку фундамента школы имени Милана Растислава Штефаника в селе Баш Гервенд Агдамского района.

В свою очередь, Жилинка отметил, что подписанная в рамках визита программа сотрудничества между генеральными прокуратурами Азербайджана и Словакии придаст дополнительный импульс развитию связей между ведомствами.