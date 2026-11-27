Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Главным управлением разведки, Министерством обороны, военными и Службой безопасности Украины дальнобойные удары в ответ на российские атаки.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, в план операций внесли изменения, чтобы сильнее замедлить работу российских военных предприятий и отдельные экономические процессы в России.

Зеленский также сообщил, что обсудил со спецслужбами и Министерством иностранных дел Украины дополнительные меры по координации с партнерами при проведении операций в нейтральных водах за пределами страны.