Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов представил госминистру Катара по иностранным делам Султану бин Сааду Аль-Мурейхи приоритеты азербайджанского председательства в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в 2027 году.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Байрамов принял делегацию Катара во главе с Аль-Мурейхи.

Министр также рассказал о предстоящем саммите ОИС в Баку.

Стороны обсудили состояние и перспективы азербайджано-катарских отношений и подчеркнули важность сотрудничества в международных организациях, прежде всего в ОИС.

Они также отметили участие эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который прошел в Баку 15 октября 2026 года.

Байрамов и Аль-Мурейхи обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в других регионах, а также обсудили вопросы региональной и международной безопасности.

В тот же день МИД Азербайджана и Катара провели очередной раунд политических консультаций. С азербайджанской стороны их возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев, с катарской - Султан бин Саад Аль-Мурейхи. Делегации обсудили двусторонние отношения, в том числе возможности сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.