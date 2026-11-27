Джейхун Байрамов представил госминистру Катара приоритеты председательства Азербайджана в ОИС
- 27 ноября, 2026
- 19:02
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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов представил госминистру Катара по иностранным делам Султану бин Сааду Аль-Мурейхи приоритеты азербайджанского председательства в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в 2027 году.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Байрамов принял делегацию Катара во главе с Аль-Мурейхи.
Министр также рассказал о предстоящем саммите ОИС в Баку.
Стороны обсудили состояние и перспективы азербайджано-катарских отношений и подчеркнули важность сотрудничества в международных организациях, прежде всего в ОИС.
Они также отметили участие эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который прошел в Баку 15 октября 2026 года.
Байрамов и Аль-Мурейхи обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в других регионах, а также обсудили вопросы региональной и международной безопасности.
В тот же день МИД Азербайджана и Катара провели очередной раунд политических консультаций. С азербайджанской стороны их возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев, с катарской - Султан бин Саад Аль-Мурейхи. Делегации обсудили двусторонние отношения, в том числе возможности сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.