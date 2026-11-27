Европейскому центральному банку (ЕЦБ) может потребоваться вновь повысить процентные ставки уже в декабре, поскольку инфляция в еврозоне, вероятно, еще некоторое время будет превышать 3% в 2027 году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил член Совета управляющих ЕЦБ, глава Бундесбанка Йоахим Нагель.

"Мы исходим из того, что в 2027 году инфляция может устойчиво держаться выше 3%. Это означает, что нам, возможно, придется принять дополнительные меры в рамках денежно-кредитной политики. Мы снова соберемся в декабре", - сказал Нагель.