Глава Бундесбанка допустил повышение ставок ЕЦБ в декабре
Экономика
- 27 ноября, 2026
- 18:56
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Европейскому центральному банку (ЕЦБ) может потребоваться вновь повысить процентные ставки уже в декабре, поскольку инфляция в еврозоне, вероятно, еще некоторое время будет превышать 3% в 2027 году.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил член Совета управляющих ЕЦБ, глава Бундесбанка Йоахим Нагель.
"Мы исходим из того, что в 2027 году инфляция может устойчиво держаться выше 3%. Это означает, что нам, возможно, придется принять дополнительные меры в рамках денежно-кредитной политики. Мы снова соберемся в декабре", - сказал Нагель.
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