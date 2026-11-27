Силы обороны Украины в ночь на 27 ноября нанесли удар по Ефремовскому заводу синтетического каучука в Тульской области России.

Как передает Report со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, удар нанесли во взаимодействии с действующим на территории России движением "Черная Искра".

По данным украинской стороны, предприятие задействовано в производстве твердого топлива для баллистических ракет "Искандер".

Масштабы ущерба уточняются.