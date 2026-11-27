Генштаб Украины сообщил об ударе по заводу синтетического каучука в Тульской области
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 19:28
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Силы обороны Украины в ночь на 27 ноября нанесли удар по Ефремовскому заводу синтетического каучука в Тульской области России.
Как передает Report со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, удар нанесли во взаимодействии с действующим на территории России движением "Черная Искра".
По данным украинской стороны, предприятие задействовано в производстве твердого топлива для баллистических ракет "Искандер".
Масштабы ущерба уточняются.
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