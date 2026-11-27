Сингапур ведет переговоры с США о сохранении доступа к передовым полупроводникам после того, как Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт чипов в страну.

Как передает Report со ссылкой на The Edge Singapore, об этом заявил заместитель премьер-министра Сингапура Ган Ким Ён.

По его словам, власти пересматривают процедуры контроля, чтобы предотвратить незаконную торговлю чипами через страну.

В ноябре администрация президента США Дональда Трампа усилила контроль за экспортом передовых процессоров в Сингапур, Малайзию, Таиланд и Индонезию. Ограничения также затрагивают продажи чипов зарубежным центрам обработки данных, которые планируют предоставлять китайским компаниям удаленный доступ к передовым чипам и серверам для искусственного интеллекта.

Ранее Financial Times сообщила, что партнеры Nvidia, в том числе Super Micro Computer и Dell Technologies, уведомили покупателей в этих четырех странах о задержке поставок. Ган Ким Ён заявил, что правительство Сингапура пока не подтвердило приостановку поставок и обсуждает ситуацию с местными компаниями.

"Мы продолжим работать с США, чтобы помочь нашим компаниям сохранить надежный доступ к передовым чипам", - сказал вице-премьер.