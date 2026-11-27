Антимонопольное ведомство Чили (FNE) попросило суд оштрафовать Apple примерно на $80 млн и обязать компанию разрешить установку сторонних магазинов приложений на iPhone и использование альтернативных способов оплаты.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, ведомство обратилось в антимонопольный суд страны 27 ноября.

По версии FNE, по меньшей мере с 2019 года Apple злоупотребляла доминирующим положением на рынке iOS, ограничивая конкуренцию в двух сферах - распространении приложений и оплате цифровых товаров внутри них.

"FNE установило, что Apple блокировала установку приложений и альтернативных магазинов приложений через браузеры на iPhone, вынуждая разработчиков и потребителей пользоваться исключительно App Store", - заявило ведомство.

По данным FNE, запрошенный штраф составляет 30% выручки Apple от продажи товаров и услуг, которых касалось расследование, за весь проверенный период.

Apple объяснила ограничения необходимостью обеспечить безопасность и защитить конфиденциальность пользователей. Ведомство сочло эти меры "необязательными и несоразмерными".