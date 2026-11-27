В Астаре столкнулись два автомобиля, пострадала 7-летняя девочка
Происшествия
- 27 ноября, 2026
- 19:42
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В результате столкновения двух автомобилей в Астаре 7-летняя девочка получила тяжелые травмы.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Тянгярюд.
В результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ-2107" жительница поселка Кижаба Астаринского района Н.Ализаде (2019 г.р.) получила телесные повреждения различной степени тяжести.
Девочку доставили в Лянкяранскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.
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