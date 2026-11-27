Astarada iki avtomobil toqquşub, xəsarət alan var
Hadisə
- 27 noyabr, 2026
- 19:27
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Astarada iki avtomobilin toqquşması nəticəsində bir uşaq ağır xəsarət alıb.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Təngərüd kəndində baş verib.
Belə ki, iki "VAZ-2107" markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində Astara rayonunun Kijəbə qəsəbə sakini, 2019-cu il təvəllüdlü N. Əlizadə (qadın cinsli) müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
Azyaşlı təcili tibbi yardım vasitəsilə Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Ona qapalı kəllə-beyin travması və burun nahiyəsinin sınığı diaqnozları qoyulub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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