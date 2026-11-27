Camal Musiala zədə səbəbindən 2026-cı ilin sonunadək meydandan kənarda qalacaq
- 27 noyabr, 2026
- 19:14
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Almaniyanın "Bavariya" klubunun yarımmüdafiəçisi Camal Musiala zədə səbəbindən 2026-cı ilin sonunadək yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" nəşri məlumat yayıb.
Məlumata görə, 23 yaşlı futbolçunun sağ budunun əzələsindəki zədə yenidən təkrarlanıb. Onun bərpasının təxminən altı həftə çəkəcəyi gözlənilir.
Musiala sentyabrın 24-də Almaniya və Niderland yığmaları arasında keçirilən Millətlər Liqası matçından (1:1) əvvəl isinmə hərəkətləri zamanı zədələnib. Bu səbəbdən o, "Bavariya"nın 9 rəsmi oyununu buraxıb və yalnız noyabrın 20-də "Köln"lə Bundesliqa matçında (1:1) meydana qayıdıb.
Lakin həmin görüşdə də narahatlıq hiss edən yarımmüdafiəçi noyabrın 25-də "Lill"lə UEFA Çempionlar Liqası matçında (1:2) əvəzedici kimi meydana çıxıb. Bundan sonra zədəsi yenidən təkrarlanıb.
Qeyd edək ki, Musiala cari mövsümdə 6 oyunda iştirak edib, 2 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə verib.