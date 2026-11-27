Министерство иностранных дел Кувейта вызвало посла Ирана Мохаммада Тотонджи и вручило ему ноту протеста после атаки беспилотников, в результате которой погибли двое граждан Италии.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Arabia.

Отметим, что удар был нанесен 26 ноября по одному из объектов критической инфраструктуры страны. По данным кувейтских властей, также пострадали граждане Кувейта и Пакистана.

Заместитель министра иностранных дел Кувейта Хамад аль-Машаан возложил ответственность за атаку на Иран. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, отверг обвинения и заявил о готовности Тегерана сотрудничать с Кувейтом и Италией для выяснения обстоятельств атаки.