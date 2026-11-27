Кувейт вызвал посла Ирана после атаки дронов, в которой погибли двое итальянцев
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 19:57
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Министерство иностранных дел Кувейта вызвало посла Ирана Мохаммада Тотонджи и вручило ему ноту протеста после атаки беспилотников, в результате которой погибли двое граждан Италии.
Как передает Report, об этом сообщает Al-Arabia.
Отметим, что удар был нанесен 26 ноября по одному из объектов критической инфраструктуры страны. По данным кувейтских властей, также пострадали граждане Кувейта и Пакистана.
Заместитель министра иностранных дел Кувейта Хамад аль-Машаан возложил ответственность за атаку на Иран. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, отверг обвинения и заявил о готовности Тегерана сотрудничать с Кувейтом и Италией для выяснения обстоятельств атаки.
İran səfiri Küveyt XİN-ə çağırılıb
Kuwait summons Iranian ambassador after drone attack kills two Italians
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