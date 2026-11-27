Bakıda Azərbaycan və Niderland arasında əməkdaşlıq üzrə "Yol xəritəsi"nin icrası müzakirə edilib
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2026
- 20:40
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Niderland şirkətlərinin və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələri Bakıda Niderlandın xarici işlər naziri Tom Berendsenin Azərbaycana səfərinin yekunları üzrə qəbul edilmiş "yol xəritəsi"nin icrasını və növbəti addımları müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, müzakirə noyabrın 26-da Sahibkar Günü münasibətilə Niderlandın Azərbaycandakı səfiri Marian de Yonqun iqamətgahında keçirilən işgüzar qəbulda baş tutub.
İştirakçılar iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı və əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
В Баку обсудили реализацию дорожной карты сотрудничества Азербайджана и Нидерландов
Azerbaijan, Netherlands discuss implementation of cooperation roadmap in Baku
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