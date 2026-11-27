Норвежское подразделение Norse Atlantic подаст заявление о банкротстве
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 20:32
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Бюджетная авиакомпания Norse Atlantic объявила, что ее норвежское операционное подразделение подаст заявление о банкротстве на фоне резкого роста цен на топливо.
Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом сообщила авиакомпания.
По ее данным, подразделение не смогло привлечь достаточно средств для покрытия краткосрочных потребностей в ликвидности. Совет директоров решил подать заявление 27 ноября в окружной суд Агдера в Норвегии.
Отметим, что Norse - вторая европейская авиакомпания, объявившая о банкротстве в этом году, после латвийской AirBaltic.
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