Бюджетная авиакомпания Norse Atlantic объявила, что ее норвежское операционное подразделение подаст заявление о банкротстве на фоне резкого роста цен на топливо.

Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом сообщила авиакомпания.

По ее данным, подразделение не смогло привлечь достаточно средств для покрытия краткосрочных потребностей в ликвидности. Совет директоров решил подать заявление 27 ноября в окружной суд Агдера в Норвегии.

Отметим, что Norse - вторая европейская авиакомпания, объявившая о банкротстве в этом году, после латвийской AirBaltic.