Германский парламент утвердил федеральный бюджет на 2027 год, предусматривающий расходы в размере €556 млрд и новые заимствования на сумму €210,4 млрд.

Как сообщает европейское бюро Report, за проголосовали 317 депутатов Бундестага, против - 260.

Объем новых заимствований станет вторым по величине в истории ФРГ. В 2021 году федеральное правительство привлекло рекордные €215,4 млрд, когда пандемия коронавируса привела к стагнации и экономическим потерям во всем мире.

На оборону в 2027 году планируется направить около €139,3 млрд, включая €109,7 млрд из основного бюджета и €29,6 млрд из специального фонда бундесвера. Еще €11,6 млрд предусмотрено на поддержку Украины.

Крупнейшей статьей расходов останется социальная сфера: на министерство труда и социальных вопросов выделено €203,3 млрд.

Параллельно федеральное правительство Германии разрабатывает проект пенсионной реформы, предусматривающий ужесточение условий досрочного выхода на пенсию, увеличение пенсионных взносов и постепенную привязку пенсионного возраста к продолжительности жизни. Законопроект пока находится на стадии межведомственного согласования.