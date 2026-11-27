Гусев оценил украинско-эстонское взаимодействие в контексте партнерства с Азербайджаном
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 21:19
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Углубление украинско-эстонского взаимодействия в контексте регионального сотрудничества и партнерства с Азербайджаном является важной составляющей нашего общего диалога.
Как передает Report, об этом в Facebook написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.
Дипломат встретился в Баку с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, который прибыл в страну для участия в открытии эстонского посольства в Азербайджане.
"Имел приятную возможность выразить благодарность за твердую и последовательную поддержку Украины. Высоко ценим эту поддержку и настроены на дальнейшее развитие дружественных отношений и сотрудничества", - написал украинский посол по итогам встречи.
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