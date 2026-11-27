Углубление украинско-эстонского взаимодействия в контексте регионального сотрудничества и партнерства с Азербайджаном является важной составляющей нашего общего диалога.

Как передает Report, об этом в Facebook написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

Дипломат встретился в Баку с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, который прибыл в страну для участия в открытии эстонского посольства в Азербайджане.

"Имел приятную возможность выразить благодарность за твердую и последовательную поддержку Украины. Высоко ценим эту поддержку и настроены на дальнейшее развитие дружественных отношений и сотрудничества", - написал украинский посол по итогам встречи.