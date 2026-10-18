Belçika Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2026
- 16:19
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Belçika Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Belçikanın Azərbaycandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım olunub.
"Belçika səfirliyi Azərbaycan xalqını 18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edir!
Azərbaycana və onun xalqına sülh, rifah və firavanlıq arzulayırıq!" - paylaşımda bildirilib.
The Embassy of Belgium congratulates the people of Azerbaijan on 18 October — the Day of Restoration of Independence. We wish Azerbaijan and its people peace, well-being and prosperity! 🇧🇪🇦🇿 @AzerbaijanMFA https://t.co/eTUk392YSN— Embassy of Belgium in Baku (@BelgiuminBaku) October 18, 2026
Бельгия поздравила Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
Belgium congratulates Azerbaijan on occasion of Day of Restoration of Independence
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