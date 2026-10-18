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    Belçika Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2026
    • 16:19
    Belçika Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Belçika Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Belçikanın Azərbaycandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım olunub.

    "Belçika səfirliyi Azərbaycan xalqını 18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edir!

    Azərbaycana və onun xalqına sülh, rifah və firavanlıq arzulayırıq!" - paylaşımda bildirilib.

    Müstəqilliyin Bərpası Günü Belçika Krallığı
    Бельгия поздравила Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
    Belgium congratulates Azerbaijan on occasion of Day of Restoration of Independence
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