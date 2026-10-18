Зеленский: США возобновили передачу разведданных Украине
Другие страны
- 18 октября, 2026
- 17:02
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США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной.
Как передает Report, об этом в интервью программе "Встреча с прессой" на канале NBC News заявил украинский президент Владимир Зеленский.
"Мы очень благодарны за это (передача разведданных Киеву - ред.). Теперь все работает", - ответил он на соответствующий вопрос.
По его словам, обмен разведывательной информацией был приостановлен на "определенный период времени". При этом Зеленский не уточнил, когда именно возобновился процесс.
Украинский лидер также выразил надежду, что переговоры с американскими делегатами состоятся уже на грядущей неделе.
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