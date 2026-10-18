Fars: Акции американских банков упали из-за ситуации в Ормузе
В регионе
- 18 октября, 2026
- 16:47
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Закрытие Ормузского пролива привело к усилению инфляционного давления и росту процентных ставок, что стало причиной значительного удешевления акций крупных американских банков.
Как сообщает Report, об этом говорится в материале агентства Fars.
"Индекс KBW, отслеживающий деятельность 24 банков США, зафиксировал снижение шесть недель подряд, переживая самый продолжительный период падения за последние 18 лет. Индекс также снизился примерно на 13 % по сравнению с пиковым показателем в августе", - говорится в сообщении.
По данным Bloomberg, акции Bank of America подешевели на 18 %, State Street - на 14 %, а акции Citigroup - на 10 %.
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