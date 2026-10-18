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    Fars: Акции американских банков упали из-за ситуации в Ормузе

    В регионе
    • 18 октября, 2026
    • 16:47
    Fars: Акции американских банков упали из-за ситуации в Ормузе

    Закрытие Ормузского пролива привело к усилению инфляционного давления и росту процентных ставок, что стало причиной значительного удешевления акций крупных американских банков.

    Как сообщает Report, об этом говорится в материале агентства Fars.

    "Индекс KBW, отслеживающий деятельность 24 банков США, зафиксировал снижение шесть недель подряд, переживая самый продолжительный период падения за последние 18 лет. Индекс также снизился примерно на 13 % по сравнению с пиковым показателем в августе", - говорится в сообщении.

    По данным Bloomberg, акции Bank of America подешевели на 18 %, State Street - на 14 %, а акции Citigroup - на 10 %.

    Падение акций Ормузский пролив Соединенные Штаты Америки (США)
    "Fars": Hörmüz boğazına görə ABŞ banklarının səhmləri ucuzlaşıb
    44 - Tezliklə
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