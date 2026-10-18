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    Поздравительный месседж Эрдогана Ильхаму Алиеву: Вместе и в горе, и в радости

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2026
    • 16:02
    Поздравительный месседж Эрдогана Ильхаму Алиеву: Вместе и в горе, и в радости

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на в Х-аккаунте турецкого лидера.

    "От имени моей страны и моего народа искренне поздравляю дружественный и братский Азербайджан с Днем восстановления независимости.

    Передаю свои приветствия президенту Азербайджана, моему брату Ильхаму Алиеву, и моим братьям - азербайджанским тюркам, с которыми мы всегда едины и в горе, и в радости", - говорится в публикации.

    Отметим, что в этом году Азербайджан отмечает 35-ю годовщину восстановления государственной независимости.

    Реджеп Тайип Эрдоган День восстановления независимости
    Ərdoğan: Qardaşım İlham Əliyevə kədər və sevincdə hər zaman bir olduğumuzu çatdırıram
    Erdogan's congratulatory message to Ilham Aliyev: Together in joy and sorrow
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