Поздравительный месседж Эрдогана Ильхаму Алиеву: Вместе и в горе, и в радости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на в Х-аккаунте турецкого лидера.

"От имени моей страны и моего народа искренне поздравляю дружественный и братский Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Передаю свои приветствия президенту Азербайджана, моему брату Ильхаму Алиеву, и моим братьям - азербайджанским тюркам, с которыми мы всегда едины и в горе, и в радости", - говорится в публикации.

Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. 🇹🇷🇦🇿 https://t.co/0m0wwV2UE8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2026

Отметим, что в этом году Азербайджан отмечает 35-ю годовщину восстановления государственной независимости.