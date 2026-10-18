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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Ərdoğan: Qardaşım İlham Əliyevə kədər və sevincdə hər zaman bir olduğumuzu çatdırıram

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2026
    • 15:45
    Ərdoğan: Qardaşım İlham Əliyevə kədər və sevincdə hər zaman bir olduğumuzu çatdırıram

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "Dost və qardaş Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Gününü ölkəm və millətimin adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.

    Azərbaycan Prezidenti qardaşım İlham Əliyevə, kədər və sevincdə hər zaman bir olduğumuz Azərbaycan türkü qardaşlarıma salamlarımı çatdırıram", - paylaşımda qeyd olunub.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Поздравительный месседж Эрдогана Ильхаму Алиеву: Вместе и в горе, и в радости
    Erdogan's congratulatory message to Ilham Aliyev: Together in joy and sorrow
    MiniBoss
    MiniBoss

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