İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Fransada iğtişaşlar zamanı 2,5 mindən çox adam saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2026
    • 00:10
    Fransada iğtişaşlar zamanı 2,5 mindən çox adam saxlanılıb

    Fransada oktyabrın 17-də kütləvi iğtişaşlar başlayandan bəri 2 513 nəfər saxlanılıb, onlardan 67-si həbs edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransanın ədliyyə naziri Jerald Darmanen TF1 telekanalının efirində bildirib.

    "2 513 saxlanılma, 67 nəfər həbs olunub", - nazir bildirib.

    Limoj meriyası binasının yandırılmasını şərh edən Darmanen bildirib ki, yaxın vaxtlarda Fransanın Milli Antiterror Prokurorluğu insidentin araşdırılmasına qoşula bilər.

    Jerald Darmanen Fransada etiraz aksiyaları
    Во Франции в ходе беспорядков задержали более 2,5 тыс. человек
    MiniBoss
    MiniBoss

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