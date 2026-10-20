Fransada iğtişaşlar zamanı 2,5 mindən çox adam saxlanılıb
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2026
- 00:10
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Fransada oktyabrın 17-də kütləvi iğtişaşlar başlayandan bəri 2 513 nəfər saxlanılıb, onlardan 67-si həbs edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransanın ədliyyə naziri Jerald Darmanen TF1 telekanalının efirində bildirib.
"2 513 saxlanılma, 67 nəfər həbs olunub", - nazir bildirib.
Limoj meriyası binasının yandırılmasını şərh edən Darmanen bildirib ki, yaxın vaxtlarda Fransanın Milli Antiterror Prokurorluğu insidentin araşdırılmasına qoşula bilər.
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