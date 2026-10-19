Во Франции в ходе беспорядков задержали более 2,5 тыс. человек
Другие страны
- 19 октября, 2026
- 23:23
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Во Франции с начала массовых беспорядков 17 октября задержаны 2 513 человек, из которых 67 заключены под стражу.
Как передает Report, об этом сообщил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала TF1.
"2 513 задержаний, 67 человек помещены под стражу", - заявил министр.
Комментируя поджог здания мэрии Лиможа, в результате которого полностью обрушилась башня-колокольня, Дарманен сообщил, что в ближайшее время к расследованию инцидента может подключиться Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.
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