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    Во Франции в ходе беспорядков задержали более 2,5 тыс. человек

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 23:23
    Во Франции в ходе беспорядков задержали более 2,5 тыс. человек

    Во Франции с начала массовых беспорядков 17 октября задержаны 2 513 человек, из которых 67 заключены под стражу.

    Как передает Report, об этом сообщил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала TF1.

    "2 513 задержаний, 67 человек помещены под стражу", - заявил министр.

    Комментируя поджог здания мэрии Лиможа, в результате которого полностью обрушилась башня-колокольня, Дарманен сообщил, что в ближайшее время к расследованию инцидента может подключиться Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

    Акции протеста Франция
    Fransada iğtişaşlar zamanı 2,5 mindən çox adam saxlanılıb
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