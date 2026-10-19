Во Франции в ходе беспорядков задержали более 2,5 тыс. человек

Во Франции с начала массовых беспорядков 17 октября задержаны 2 513 человек, из которых 67 заключены под стражу.

Как передает Report, об этом сообщил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала TF1.

"2 513 задержаний, 67 человек помещены под стражу", - заявил министр.

Комментируя поджог здания мэрии Лиможа, в результате которого полностью обрушилась башня-колокольня, Дарманен сообщил, что в ближайшее время к расследованию инцидента может подключиться Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.