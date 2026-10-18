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    Иран намерен в 2027 году испытать истребитель собственного производства

    В регионе
    • 18 октября, 2026
    • 22:28
    Иран намерен в 2027 году испытать истребитель собственного производства

    Иран планирует в 2027 году провести летные испытания тяжелого истребителя собственного производства.

    Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил новый министр обороны исламской республики Мехрдад Ахлаги Китабчи.

    "Надеюсь, тяжелый истребитель Исламской Республики Иран поднимется в воздух в следующем году", - сказал глава Минобороны.

    По его словам, в 2026 году запланированы руление и движение самолета по земле.

    Ранее 18 октября парламент Иран одобрил назначение Мехрдада Ахлаги Китабчи на пост министра обороны страны.

    Мехрдад Ахлаги Минобороны Ирана
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    MiniBoss

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