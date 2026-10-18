İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında həftəlik fəaliyyəti ilə bağlı icmal yayımlanıb

    Daxili siyasət
    • 18 oktyabr, 2026
    • 21:54
    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında həftəlik fəaliyyəti ilə bağlı icmal yayımlanıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında həftəlik fəaliyyəti ilə bağlı icmal yayımlanıb.

    "Report" icmalı təqdim edir:

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında həftəlik fəaliyyəti ilə bağlı icmal yayımlanıb

    İlham Əliyev Həftəlik icmal
    В аккаунтах президента в соцсетях размещен обзор о его деятельности за неделю
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    22:18
    Səudiyyə Ərəbistanının cənubuna mərmi düşüb, xəsarət alanlar var
    Digər ölkələr
    21:54
    Video
    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında həftəlik fəaliyyəti ilə bağlı icmal yayımlanıb
    Daxili siyasət
    21:49
    Marko Rubio Özbəkistana səfərə gedib
    Region
    21:40
    Sorğu: Trampın reytinqi rekord həddə enib
    Digər ölkələr
    21:14
    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Sumqayıt"ı məğlub edib
    Komanda
    21:08
    Foto
    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirini 14 medalla başa vurublar
    Fərdi
    21:04
    Kris Rayt: Moskva ilə müqavilə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin innovativ həllidir
    Digər ölkələr
    20:44
    Azərbaycan gimnastları Dünya Kuboku seriyalarının qalibi olublar
    Fərdi
    20:26
    Foto
    Premyer Liqa: "Kəpəz" doğma meydanda "Zirə" ilə heç-heçə edib
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti