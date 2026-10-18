В аккаунтах президента в соцсетях размещен обзор о его деятельности за неделю
Внутренняя политика
- 18 октября, 2026
- 21:56
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещен обзор о его деятельности за неделю.
Report представляет этот обзор:
В аккаунтах президента в соцсетях размещен обзор о его деятельности за неделю
Последние новости
22:28
Иран намерен в 2027 году испытать истребитель собственного производстваВ регионе
22:09
Фото
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 14 медалей на турнире Aktau Asian Open 2026Индивидуальные
21:56
В аккаунтах президента в соцсетях размещен обзор о его деятельности за неделюВнутренняя политика
21:43
В Германии политик случайно отказался от депутатского мандатаДругие страны
21:29
США пригрозили Европе "сокрушительным" ответом на ограничения StarlinkДругие страны
21:11
Азербайджанские гимнасты стали победителями серий Кубка мираИндивидуальные
20:56
SPA: При падении снаряда на юге Саудовской Аравии пострадали шесть человекДругие страны
20:42
Фото
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпяз" дома сыграл вничью с "Зиря"Футбол
20:31
Фото
Видео
В массовом ДТП в Нахчыване пострадали пять человекПроисшествия