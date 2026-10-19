İngiltərə Premyer Liqasında son doqquz ildə ən uzun məsafədən qol vurulub
Futbol
- 19 oktyabr, 2026
- 00:16
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"Brayton"un paraqvaylı yarımmüdafiəçisi Dieqo Qomes 2017-ci ildən bəri İngiltərə Premyer Liqasında (EPL) ən uzun məsafədən qol vurub.
"Report" bu barədə "Opta" statistika portalına istinadən xəbər verir.
"Brayton" bazar günü İngiltərə Premyer Liqasının VII turunda "Kristal Pelas"ı 5:0 hesabı ilə darmadağın edib. Qomes matçın yeddinci dəqiqəsində meydanın orta xəttindən 51 metr məsafədən qol vurub.
2017-ci ilin noyabrında Ueyn Runi "Everton"un heyətində "Vest Hem"ə qarşı oyunda 58 metr məsafədən qol vurmuşdu.
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