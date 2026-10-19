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    İngiltərə Premyer Liqasında son doqquz ildə ən uzun məsafədən qol vurulub

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 00:16
    İngiltərə Premyer Liqasında son doqquz ildə ən uzun məsafədən qol vurulub

    "Brayton"un paraqvaylı yarımmüdafiəçisi Dieqo Qomes 2017-ci ildən bəri İngiltərə Premyer Liqasında (EPL) ən uzun məsafədən qol vurub.

    "Report" bu barədə "Opta" statistika portalına istinadən xəbər verir.

    "Brayton" bazar günü İngiltərə Premyer Liqasının VII turunda "Kristal Pelas"ı 5:0 hesabı ilə darmadağın edib. Qomes matçın yeddinci dəqiqəsində meydanın orta xəttindən 51 metr məsafədən qol vurub.

    2017-ci ilin noyabrında Ueyn Runi "Everton"un heyətində "Vest Hem"ə qarşı oyunda 58 metr məsafədən qol vurmuşdu.

    Dieqo Qomes Ən uzun qol İngiltərə Premyer Liqası
    Video
    В АПЛ забили самый дальний гол последних девяти лет
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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